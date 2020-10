Coronavirus: 111 nuovi casi e quattro decessi in Liguria, positivo un tampone ogni 32 effettuati

I dati forniti nel pomeriggio da Regione testimoniano un notevole aumento dei positivi in Liguria con 111 nuovi casi (a fronte di 3.597 tamponi effettuati) e quattro decessi. Tre vittime si sono registrate all’ospedale di Sarzana: si tratta di una donna di 101 anni, una donna di 86 anni e un uomo di 51 anni. Un decesso all’ospedale di Lavagna: una donna di 95 anni. Stabile il dato relativo alla provincia di Imperia dove i casi di positività sono 186 e cinque gli ospedalizzati (meno 2 rispetto al giorno precedente).

I DATI

Totale tamponi effettuati: 313.964 (+3.597)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 13.446 (+111)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.821 (+12)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.625 (+99)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.239 (+46)

Casi per provincia di residenza

Imperia 186

Savona 197

Genova 1.413

La Spezia 1.094

Residenti fuori regione / estero 107

Altro / in fase di verifica 242

TOTALE 3.239

Ospedalizzati: 173 (21 in terapia intensiva) (+8)

Asl1 5 (-2)

Asl2 10 (1 in terapia intensiva) (+1)

Policlinico San Martino 33 (10 in terapia intensiva) (+3)

Galliera 39 (2 in terapia intensiva) (+2)

Gaslini 8

Asl3 globale 9 (+3)

Asl3 Villa Scassi 9 (+3)

Asl4 globale 7 (+1)

Asl4 Sestri Levante 7 (+1)

Asl5 Sarzana 62 (8 in terapia intensiva)

Isolamento domiciliare: 1.598 (+24)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.599 (+61)

Deceduti: 1.608 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 387

Asl2 354

Asl3 572

Asl4 122

Asl5 730

TOTALE 2.165