Allerta meteo 'arancione': ecco i Comuni che hanno chiuso scuole e impianti sportivi per domani

L'allerta meteo 'arancione' emanata dalla Protezione Civile questa mattina provocherà la prima chiusura per maltempo dell'anno scolastico 2020/2021.

I primi Comuni a dichiarare la chiusura delle scuole, degli impianti postivi, dei moli e di tutte le zone a rischio sono stati Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, seguiti da Cervo, Pieve di Teco (e tutta la valle Arroscia), Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Camporosso, Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso, Sanremo, Taggia e San Bartolomeo al Mare.



Per via dell'allerta il Comune di Ventimiglia ha deciso di annullare il mercato del venerdì. Mercati annullati anche a Sanremo dove, dalle 12, sarà allestito il COC (Centro Operativo Comunale) al Palafiori. Sempre a Sanremo è stato annullato lo shakedown del Rallye in programma per domani. Al momento la gara di sabato resta confermata.

In tutti gli altri Comuni sono in corso le valutazioni per poi prendere le decisioni del caso.

In aggiornamento