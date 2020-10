Allerta arancione, sottopasso allagato e auto intrappolate a San Bartolomeo al Mare, intervengono i vigili del fuoco

Le forti piogge di queste ore hanno provocato disagi in diverse zone della provincia di Imperia, in particolare, in serata a San Bartolomeo al Mare, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'allagamento del sottopasso nei pressi della ferrovia, dove sono rimaste intrappolate alcune auto.



Fortunatamente all'arrivo dei vigili i proprietari dei mezzi erano già in salvo. Sul posto anche i carabinieri.