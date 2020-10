Strada tra Beuzi e Arma di Taggia ancora da terminare: una nostra lettrice scrive al Sindaco

Una nostra lettrice, Sara C., ci ha scritto in merito alla strada che dovrebbe collegare la frazione di Beuzi al centro cittadino di Arma di Taggia. Non avendo più nessun tipo di notizie e con la strada che dovrebbe essere aperta da circa 9 mesi, ha scritto anche al Sindaco:

“Avrei piacere di ricevere notizie in merito alla tanto attesa strada che collega Beuzi al centro cittadino. Le ricordo che il 23 dicembre 2018, intorno alle 16:30-17, sono stata contattata telefonicamente dall'assessore Cava il quale mi informava personalmente della convenzione da voi stipulata e mi chiedeva di portare quanti più possibile cittadini di Beuzi al consiglio comunale che si sarebbe tenuto il 27 dicembre. Con grande piacere partecipammo abbastanza numerosi. Le ricordo che la strada doveva essere consegnata il 31 dicembre scorso ma, ma per alcuni ritardi non ci è stata concessa. Poi l'emergenza Covid ha fatto la sua parte, ma ad onor del vero la ditta il giorno dopo pasquetta (giorno in cui il governo ha dato la possibilità di riprendere i cantieri) ha ripreso subito i lavori. Il 6 luglio un suo post su Facebook proclamava ‘a breve l'apertura’ ed eravamo nuovamente speranzosi di vederla completata. Ad oggi la strada deve ancora essere asfaltata. In tutto questo noi residenti abbiamo partecipato con una quota di 100 a famiglia per fare in modo di sistemare la strada che passa nel comune di Sanremo, unica accessibile ai mezzi di soccorso. Speranzosa di una sua risposta e soprattutto di poter usufruire di questa strada il prima possibile”.