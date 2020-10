Santo Stefano al mare: Bianca Gogioso compie 100 anni e svela come arrivare a questo traguardo, con coraggio e gentilezza

“L'anno del Signore 1920, il giorno 1 ottobre è nata Gogioso Bianca alle ore 20.00” così riporta l'originale certificato del battesimo e così oggi il Parroco di Santo Stefano al mare, Don Umberto Toffani assieme al sindaco Marcello Pallini hanno festeggiato i primi 100 anni di Bianca.



“Qual è il segreto per arrivare a 100 anni? E' facile: stare attenti quando se ne hanno 99. La vita è tutta scritta” così ha risposto la festeggiata a chi le ha fatto i migliori auguri per un importante traguardo. Figlia del maestro Giacinto, storico insegnante di Santo Stefano al mare e sorella di Felicita, Bianca è una fra le persone che sono entrate nella storia del paese, per la sua gentilezza, generosità e il grande coraggio che le hanno fatto attraversare un secolo, tra guerre, paci, evoluzioni e pandemie.



Un grande augurio anche dall'amministrazione e in particolare da Maria Teresa Garibaldi, “Mi dispiace molto non essere stata presente, a causa di impegni familiari improrogabili. La Signorina Bianca è nel mio cuore e a lei vanno i miei più grandi auguri che non mancherò di farle di persona”.