Sanremo: raggiunto l'obiettivo per l'incentivo all'esodo al Casinò, a settembre nonostante il Covid buoni incassi

E’ scaduto ieri il tempo massimo, per i dipendenti del Casinò di Sanremo, per presentare la richiesta di pensionamento nell’ambito dell’incentivo all’esodo per ridurre il personale di una quarantina di unità. La scelta dell’azzardo matuziano riguarda l’alleggerimento dei costi per l’azienda, ma anche dare un’opportunità ai dipendenti.

Per raggiungere l’obiettivo il Casinò aveva stanziato un milione e mezzo di euro e, chi ha deciso di aderire all’incentivo, riceverà tra 20mila ed i 50mila euro. Obiettivo raggiunto in un momento sicuramente non facile per tutto il mondo compresa la casa da gioco sanremese.

Intanto, in attesa dei dati ufficiali, il mese di settembre ha fato segnare un calo dell’8/9% degli incassi che, di questi tempi, non è un dato da sottovalutare. Sia per il periodo Covid che per gli incassi del 2019, decisamente sopra la media. Ora il periodo non sarà dei migliori, soprattutto per i mesi di ottobre e novembre.

Il Casinò di Sanremo, nel frattempo, pur consentendo i debiti scongiuri, sta ottenendo un successo che dovrebbe essere premiato. Non ha registrato casi di Covid-19, nonostante sia aperto da giugno con molte presenze all’interno: “E’ sicuramente positivo – ha detto il presidente del Cda, Adriano Battistotti – e conferma la bontà del lavoro svolto per le normative per combattere la diffusione del virus, ma un plauso va anche al personale che è molto attento a rispettare e far rispettare le regole ai clienti all’interno delle sale.