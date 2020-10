Sanremo: proseguono i lavori per il ritorno del mercato in piazza Eroi, ma ora c'è il nodo della parte alta (Foto e Video)

Dopo il primo intervento di ieri, questa mattina il Comune è tornato al lavoro per la sistemazione di piazza Eroi in vista del ritorno del mercato nella sua sistemazione naturale. Presente anche l'assessore al Demanio, Mauro Menozzi, che insieme ai tecnici del Comune è al lavoro per predisporre gli spazi dei banchi. Ora, per la prima volta, il mercato rispetterà le norme anti incendio oltre, ovviamente, a quella anti covid.

Ma se nella parte bassa di piazza Eroi sembra andare tutto per il meglio, i problemi arrivano in quella alta. Nella notte, infatti, qualcuno ha rimosso il nastro sistemato ieri dalla Polizia Municipale in ottemperanza all'ordinanza che vietava la sosta dalle 14 di ieri fino al termine dei lavori. Risultato: piazza piena di auto e conseguente lungo lavoro di rimozione per disegnare a terra gli spazi dei banchi.

Ora si spera che l'intoppo non abbia conseguenze sulle tempistiche per il tracciamento degli spazi. In serata arriverà anche la pioggia e domani sarà giornata all'insegna del maltempo. Tutti contrattempi che potrebbero avere ripercussioni sulla preparazione del ritorno del mercato nella sua 'casa' naturale.

L'intervista all'assessore Mauro Menozzi