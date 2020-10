Sembra che il Governo possa, a breve, prendere la decisione di prorogare lo stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio, praticamente a un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia.

La proroga emessa alcuni mesi fa scadrebbe il 15 ottobre ma, vista la situazione gli esperti del Cts potrebbero consigliare al Governo di allungare i tempi dello stato di emergenza. Ieri sera se ne è parlato durante il Consiglio dei Ministri di ieri sera.