Nasce LuganoLife.it, il nuovo quotidiano di eventi, cultura, turismo ed enogastronomia che racconta il Canton Ticino

Lugano e il Canton Ticino sono per molti italiani un punto di riferimento per la vita di tutti i giorni. Dal lavoro allo svago, dalle offerte culturali allo shopping, sono tanti i nostri connazionali che spesso attraversano la frontiera per raggiungere questa perla sul lago Ceresio.

Lugano ed il Canton Ticino brillano per eventi, enogastronomia, cultura, sport e bella vita. A questa vivace comunità a cavallo tra Italia e Svizzera punta il nuovo quotidiano online LuganoLife.it, con cui il gruppo MoreNews da oggi ha deciso di raccontare le opportunità che il Ticino offre.

Obiettivo del nostro quotidiano on line LuganoLife.it è proprio mettere a fuoco questi aspetti, offrendoli ad un pubblico di potenziali turisti ma anche ai residenti. Per farlo punta sulle storie, sulle persone e sui prodotti locali che fanno la differenza.

Il gruppo MoreNews è presente con i propri quotidiani online nelle province del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ma anche in Lombardia a Varese, al confine proprio con la Confederazione: una rete dell'informazione in continuo e concreto sviluppo.

MoreNews non è nuova a iniziative fuori dai confini nazionali: nel Principato di Monaco e in Costa Azzurra Montecarlonews.it da 13 anni è il riferimento per turismo, business e cultura.

Parte oggi quindi l'avventura in una nuova nazione e la scelta di Lugano si inserisce in una logica di continuità e di potenziamento dell'offerta informativa agli oltre 500.000 lettori al giorno del nostro gruppo editoriale.