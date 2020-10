Lavori nel tunnel di Tenda: la prossima settimana programmate chiusure notturne e diurne

Nuove ordinanze di chiusura per lavori del tunnel del Colle di Tenda: la galleria chiuderà al traffico nelle notti di lunedì 5 e martedì 6 ottobre con orario 22-6 (apertura quindi dalle 6 del giorno 7), per interventi di manutenzione programmata degli impianti tecnologici, di ventilazione e di sicurezza presenti all'interno della galleria.

Successivamente, previste chiusure, sempre con lo stesso orario, nelle notti tra il 12 e il 17 ottobre.

Chiusura diurna, invece, dalle 9 alle 17, nei giorni 8 e 9 ottobre, per lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento strada e per l'abbattimento della casa cantoniera in territorio francese.