Imperia: accordo tra Isah e sindacati, stabilito un premio al personale che ha operato durante l'emergenza coronavirus

"In data 22 Settembre 2020 presso la sede della Fondazione ISAH Centro di Riabilitazione Polivalente e casa di Riposo San Giuseppe durante l’incontro tra il Presidente Pugi Stefano, il Direttore Generale De Felice Luca e le OO.SS CGIL FP Alessandro Petrini CISL FP Nico Zanchi e UIL FPL Ponente Ligure Riccardo Ronca è stato siglato un importante riconoscimento economico al fine di erogare un premio a tutto il personale della Fondazione che ha operato a contatto con l’utenza, per garantire i servizi, durante l’emergenza Covid-19 nel periodo 9 Marzo - 14 Giugno 2020". Lo scrivono le rappresentante sindacali di Cgil, Cisl e Uil.

"Come OO.SS. vogliamo sottolineare l’importanza di questo gesto, arrivato in un periodo di crisi economica generalizzata, ringraziando per lo sforzo e l’attenzione al personale messo in atto da tutta la Fondazione: Presidente, Direttore e CDA.

Inoltre, in tale sede, si è concordato ritenendolo doveroso, di richiedere l’erogazione di un incentivo anche per il personale della Cooperativa Reses che ha operato e opera a stretto contatto con il personale dipendente ISAH. Ad oggi siamo in attesa di un incontro con la Cooperativa per definire e siglare un accordo.

Concludendo come OO.SS. vorremmo ringraziare tutti i lavoratori che operano nelle strutture private che troppo spesso sono dimenticati dalle istituzioni a vantaggio della sola sanità pubblica e teniamo a ricordare che, per le OO.SS che rappresentiamo, nelle sedi di trattativa, vi sono sempre e solo i Lavoratori, senza alcuna distinzione, tra pubblici e privati".