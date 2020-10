Sanremo: i residenti di Collette Beulle chiedono di nuovo un intervento per la sistemazione della strada (Foto)

I residenti nella zona di Beuzi, sulle alture di Bussana, scrivono nuovamente alla nostra redazione per lamentare le condizioni nelle quali versa la strada di Collette Beulle.

Approfittando della recente allerta maltempo per la giornata di domani vorremmo riprendere il discorso della nostra strada. Si ricorda l'articolo precedente che il suo giornale ha pubblicato per conto nostro sulle condizioni in cui versa la nostra strada, e del pino che sfidava le leggi di gravità? Ebbene, le allego la foto dello scorso anno e quella di oggi e mi dica lei se nota delle differenze. Come ogni anno la pulizia stradale non è stata effettuata, e per quanto riguarda i lavori in somma urgenza che dovevano essere fatti lungo tutto il tratto comunale che inizia dopo l'incrocio con la strada del carcere e prosegue fino alla Chiesetta di Sant'Anna è stato fatto solo il pezzo che lo scorso anno a seguito delle piogge è frenato e basta tutto il resto come ad esempio le protezioni stradali da sostituire sono rimaste tali e quali alle fotografie da noi inviate la scorsa volta. Torniamo a far presente che ad oggi è l'unica strada percorribile in quanto quella del versante di Beuzi non è ancora stata consegnata. E che come detto da Sara C. Ci siamo dovuti autotassare per aggiustare il tratto privato che poi così privato non è in quanto è da anni che viene utilizzato oltreché dai proprietari anche dai nostri vicini di Beuzi e dai camion della spazzatura del comune di Taggia e soprattutto dal pulmino. I rispettivi comuni Taggia e Sanremo alla richiesta di partecipare alla spesa visto che la strada viene utilizzata dal comune di Taggia per i suoi residenti ci hanno risposto che non hanno al momento soldi a disposizione per i lavori, ebbene io le allego anche un documento del 2019 relativo ai royalties (ovvero i fondi che i comuni ricevono per la presenza della discarica in zona collette Ozotto) e che dovrebbero essere riutilizzati per effettuare opere di riqualificazione del territorio circostante la discarica (ovvero proprio la zona di Beuzi e di Collette Beulle) pari a 128.487,93€ per il Comune di Sanremo e di 669.023,12€ per il comune di Taggia, rendano la risposta dei rispettivi comuni un po improbabile. A questo punto dobbiamo aspettare come sempre che succeda qualcosa prima di avere un intervento o i soldi che prendono dalla discarica possono essere utilizzati per aggiustare la strada visto che paghiamo le tasse per non avere neanche una strada decente almeno sul tratto comunale? Sanremo non è solo il centro o il Festival è anche la zona comunale.