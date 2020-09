Sanremo: al via nel rispetto dei protocolli sanitari l'attività di basket e minibasket del 'Sea'

Nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e federali, viene dato il via alla tanto attesa attività di minibasket e di basket del Sea Sanremo.

L'attività, gestita e diretta dal coach ed ex giocatore di serie A, Mauro Bonino, coinvolge i bimbi con lezioni settimanali durante le quali gioco e divertimento saranno assicurati. Tutti gli istruttori sono certificati e formati a norma di legge.

I corsi si svolgono negli orari di uscita dalla scuola, nelle palestre di via Panizzi (di fronte alla scuola della Foce) e di via Galilei (scuola Borgo). I corsi di minibasket e basket sono riservati ai giovani nati dal 2005 al 2016. Per informazioni: 3293569777.