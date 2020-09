Diano Castello: ripreso il 14° ‘Team championship’ di bowling ‘Amici del castello’ abdicano, in luce le donne

Verdetti chiari nella serata playoff del 14° Team Championship di bowling, ripreso l’altra sera sulle piste di Diano Castello dopo un’interruzione di sette mesi, prima per il lockdown e successivamente per lasciare spazio alla stagione estiva. Al momento dell’interruzione erano state disputate le cinque giornate della stagione regolare, per cui si è ripartiti dal primo atto della fase finale.

Con alcune precauzioni (bocce personali, utilizzo della mascherina nelle fasi di attesa, massimo tre giocatori per pista e utilizzo frequente del gel), tutto si è svolto regolarmente, tra la soddisfazione generale.

Le sfide che valevano l’accesso alla final four sono state appannaggio di Stark e Fantapizza, rispettivamente ai danni di Supervips e Amici del Castello (squadra campione in carica). Lo spareggio per l’assegnazione della prima testa di serie del tabellone è stato vinto da San Matteo Friends su Astrahotel.

Questi saranno dunque gli scontri che caratterizzeranno il prossimo turno, in programma lunedì 5 ottobre. Semifinali: SM Friends-Fantapizza e Astrahotel-Starks. Finale 5/6° posto (andata): Supervips-Amici del Castello.

Questi i risultati dei confronti della serata playoff/playout: SM Friends-Astrahotel 22-12, Stark-.Supervips 28-4, Fantapizza-Amici Castello 24-7.

A livello individuale a primeggiare sono state le rappresentanti del gentil sesso, Laura Acierno (Starks, 210) e Piera Basso (SM, 199), con acuti anche da parte di Albert Capato (Astra, 208) e Luca Curto (Fantapizza, 195).

Nuovo leader per la graduatoria dei singoli giocatori. Questa la classifica individuale aggiornata dopo 6 serate: Capato 15; Gabrielli 11, Acierno 10, Basso 9; Strafforello, Bosio e M. Mazzilli 7; M. Damonte 6.