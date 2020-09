Stai cercando macchinari e attrezzature edili nuovi, di seconda mano o a noleggio? Da G.S.G. Global Servizi Generali a Imperia puoi trovare tutto quello che ti serve!

Se operi nel campo dell'edilizia la qualità delle attrezzature e dei macchinari può fare la differenza. Oggi più che mai questo settore si deve avvalere di strumenti che consentano di operare su un terreno di sperimentazione dove l’innovazione dei processi e dei sistemi costruttivi è una delle principali sfide odierne nel settore delle costruzioni.

L'azienda G.S.G. Global Servizi Generali, con sede a Imperia in Via Argine Destro 627, rappresenta da diversi anni il punto di riferimento in provincia e non solo, per imprese, professionisti e piccoli artigiani, fornendo accurati servizi nel campo del noleggio e della vendita di macchine e attrezzature per l'edilizia.

“Il nostro obiettivo – ci ha spiegato Ilaria Galasso, titolare di G.S.G. Global Servizi Generali – è quello di offrire una vasta gamma di servizi adattati alle esigenze di ogni comparto del settore edilizio, ma soprattutto consentire ai nostri clienti di svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente con attrezzature e macchinari sempre di altissima qualità. Noi forniamo alla nostra clientela un servizio di noleggio che spazia dalle piattaforme aeree da 17 mt fino a 38 metri con o senza operatore, ai ponteggi, dalle gru ai piccoli escavatori, motocarriole, idropulitrici, macchine per il taglio, ascensori da cantiere, scale per traslochi, fino alla segnaletica e cartelli da cantiere. Oltre al noleggio ci occupiamo anche della vendita di attrezzature per l'edilizia di vario genere, sia nuove che usate, malte, collanti, massetti e sistemi professionali Kerakoll e Fassa, abbigliamento antinfortunistico e molto altro ancora. Per rispondere ad ogni richiesta o esigenza che sia, siamo in grado di individuare le soluzioni più adatte, selezionando le migliori opzioni tra le proposte delle aziende più innovative del settore e ci occupiamo anche di trasporto per terzi, servizio autogru e consegna materiale e attrezzature anche in Francia”.

Per ogni ulteriore informazione puoi chiamare al 0183 320040 o visitare il (Sito).

La G.S.G. Global Servizi Generali si trova in Via Argine Destro 627 e segue orario continuato dalle 7.30 alle 18.00.