AlpiFOOD Magazine - Neronatura: a Torino o via web, le migliori qualità di frutta secca, spezie e tè a filiera corta

Prosegue il nostro viaggio nel mondo di AlpiFOOD, un progetto di networking fra quattro aziende - la De Mori di Cossato (Biella), la Freddozzo di Oleggio (Novara), il Salumificio Colombo di Crosio della Valle (Varese) e la Neronatura di Torino - che condividono il piacere nel ricercare e proporre l’autenticità del gusto e dei sapori italiani.

Oggi andiamo alla scoperta di Neronatura, un progetto che nasce dall’idea di un’azienda torinese a conduzione familiare con oltre quarant’anni di esperienza nel commercio di frutta secca. Entrando nel punto vendita di corso Inghilterra n. 17/B a Torino, è possibile apprezzare le migliori qualità di frutta secca, essiccata e disidratata provenienti dall'Italia e dal mondo, scoprire le proprietà benefiche di bacche e semi per un’alimentazione ancora più ricca, varia e moderna, nonché assaporare i profumi e gli aromi di un'ampia scelta di spezie e di un’accurata selezione di tè di Ceylon.

Neronatura ricerca e seleziona i fornitori direttamente sui luoghi di produzione e, in un ambiente originale, caldo e accogliente, porta la sua competenza a un passo dalla tavola del consumatore, senza ulteriori passaggi.

Direttamente presso il punto vendita o attraverso il contatto tramite i social, il personale di Neronatura accompagna la clientela alla scoperta delle proprietà nutritive degli oltre 250 prodotti a filiera corta presenti in negozio e fornisce preziosi suggerimenti sull’utilizzo di ciascuno di essi, tramite i quali intende perseguire l’obiettivo di contribuire a sviluppare la cultura di un’alimentazione sempre più informata e consapevole.

Per questa ragione, Neronatura ha dato vita a uno stretto rapporto di collaborazione con una squadra di professionisti dell’ambito medico-sanitario e della nutrizione, i quali si sono occupati personalmente di redigere le schede contenenti le proprietà e le tabelle nutrizionali di ciascun prodotto presente in negozio.

Un breve cenno meritano infine le ultime novità in casa Neronatura, ovvero la moderna piattaforma e-commerce e, quanto ai prodotti, le particolari bomboniere decorate e gli originali segnaposto realizzati con deliziose specialità alimentari presenti in negozio: un’idea originale per rendere ancora più speciale il Matrimonio, la Comunione, la Cresima o il Battesimo. Oltre alle proposte dello staff di Neronatura, il cliente potrà comporre bomboniere completamente personalizzate secondo i propri gusti e le proprie esigenze.

Scopriremo ancora meglio tutti questi prodotti più avanti, all’interno del catalogo di AlpiFOOD (che potete già sfogliare CLICCANDO QUI), dove troverete diverse proposte per i vostri regali di Natale.

Per scoprire di più sui prodotti di Neronatura, potete visitare il sito www.neronatura.it e la pagina Instagram @neronatura