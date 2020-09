Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 30 settembre a domenica 4 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE

SANREMO

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Zingaro’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA

9.00-17.00. ‘#guardaorailtuofuturo’: settimana di convegni, incontri con esperti di settore e analisi delle prospettive future. Evento rivolto all’orientamento degli studenti e alla formazione dei docenti. Aula Magna dell’Istituto Ruffini, fino al 2 ottobre (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA

17.00. Presentazione del libro ‘Muri e Maestri: gli Antelami nella Liguria Medievale’ di Aurora Cagnana. Introduce l’autrice Stefano Pirero. Biblioteca Aprosiana, Piazza Bassi 10, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

19.00. Per Cine-club, ‘Hard Day’ (‘Il terribile incidente’) di Kim Seong-hun (2014) presentato da Hervé Goitschel. Mediateca di Monaco - Biblioteca Louis Notari



WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 1° OTTOBRE

SANREMO

17.30. Per i ‘Rendez-vous’ del Café Philo conversazione tenuta dal Dr. Julien Simonpieri dal titolo ‘Voyage en France: c’est quoi la France’. Evento a cura della Società Italiana dei Francesisti. Bar L&G di Piazza Borea d’Olmo 2

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione del Fled Duo (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



9.00-20.00. ‘#guardaorailtuofuturo’: settimana di convegni, incontri con esperti di settore e analisi delle prospettive future. Evento rivolto all’orientamento degli studenti e alla formazione dei docenti. Aula Magna dell’Istituto Ruffini, fino al 2 ottobre (il programma a questo link)

BORDIGHERA

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)



21.00. ‘Siamo cambiati negli ultimi 6 mesi? Questi mesi difficili ci hanno reso persone migliori o no? Scopriamolo insieme!’: Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Ascolto e Aiuto ‘Noi4You’ condotto dalla Dott.ssa Guendalina Donà (Psicologa - Psicoterapeuta). Sala sottostante la sede della Croce Rossa

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2020, International Action Sport Event’ (10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino, sino al 4 ottobre (i dettagli a questo link)



FRANCIA

MONACO

18.30. Thursday Live Session allo Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco



VENERDI’ 2 OTTOBRE

IMPERIA



9.00-13.00. ‘#guardaorailtuofuturo’: settimana di convegni, incontri con esperti di settore e analisi delle prospettive future. Evento rivolto all’orientamento degli studenti e alla formazione dei docenti. Aula Magna dell’Istituto Ruffini (il programma a questo link)

15.00-17.30. Prove per la Manifestazione Aerea dell’Aeronautica Militare ‘Frecce Tricolori’ sulla Fascia Litoranea Cittadina, estremità del Molo San Lazzaro

BORDIGHERA

17.00. Per ‘Autunno al Museo Bicknell’, presentazione della nuova edizione di ‘Soggiorno a Bordighera’ di Linda Villari a cura dell’editore Philobiblon e con l’intervento di Giovanni Russo, bibliotecario del Museo Bicknell. Museo Clarence Bicknell, ingresso libero su prenotazione 0184 263601

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2020, International Action Sport Event’ (10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino, sino al 4 ottobre (i dettagli a questo link)





SABATO 3 OTTOBRE

SANREMO



7.00. Partenza del 67° Rallye Sanremo dal Piazzale Adolfo Rava sul lungomare con arrivo previsto alle ore 20 (più info)

8.30. Partenza del 12° Sanremo Leggenda dal Piazzale Adolfo Rava sul lungomare con arrivo previsto alle ore 17 (più info)

9.45. Partenza del 35° Sanremo Rallye Storico dal Piazzale Adolfo Rava sul lungomare con arrivo previsto alle ore 18 (più info)

10.30. Partenza del 34° Coppa dei Fiori dal Piazzale Adolfo Rava sul lungomare con arrivo previsto alle ore 19 (più info)



15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12



17.00. Cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria con lettura di brani inediti delle opere dei finalisti. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



20.30. Serata ‘Bollicine’ in collaborazione con lo champagne Pommery: gala enogastronomico con Cucina d’autore firmata Elior (80 euro a persona vini inclusi. Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 0184 595266

IMPERIA

14.00-17.30. Manifestazione Aerea dell’Aeronautica Militare ‘Frecce Tricolori’. Fascia Litoranea Cittadina. estremità del Molo San Lazzaro

VENTIMIGLIA

17.30. Presentazione della rivista ‘Intemelion 2019-2020’. Sala ‘E. Salgari’ della Biblioteca Aprosiana in Sant’Agostino, ingresso libero

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

TAGGIA ARMA

10.00-20.00. ‘Centro Pastore Cup’: manifestazione dal sapore hip hop con esibizioni di danza e rap di contorno a tornei di street basket 3 contro 3. Piazzale Tiziano Chierotti, anche domani (più info)

DIANO MARINA



9.00. ‘Windfestival 2020, International Action Sport Event’ (10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino, sino al 4 ottobre (i dettagli a questo link)

17.00. ‘No-W-Here’: ‘inaugurazione mostra personale dell’artista Giacomo Costa. A cura della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 7 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.00. Per il ciclo ‘Sui Sentieri del Golfo’, escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, le sue borgate e tutti gli scorci (circa 3 ore) accompagnati dalla Guida ambientale escursionistica Luca Patelli. Ritrovo presso Piazza Torre Santa Maria, prenotazioni 347 6006939



DOMENICA 4 OTTOBRE

SANREMO

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Eufonika’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



9.00. Partenza Palazzo Comunale della 50ª edizione della Corsa Monte Faudo. Percorso: Imperia, Caramagna, Dolcedo, Bellissimi, Santa Brigida, Vetta Monte Faudo. Marathon Club Imperia (più info)

17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

VENTIMGLIA



14.00-18.00. Visita guidata alla scoperta dell'acquedotto di Albintimilium. Area archeologica di Nervia

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

TAGGIA ARMA

10.00-17.00. ‘Centro Pastore Cup’: manifestazione dal sapore hip hop con esibizioni di danza e rap di contorno a tornei di street basket 3 contro 3. Piazzale Tiziano Chierotti (più info)

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena



9.00. ‘Windfestival 2020, International Action Sport Event’ (ultimo giorno della 10ª edizione): grande expo di windsurf, surf, kitesurf, sup, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino (i dettagli a questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

8.00. 3ª edizione della ‘StraCamporosso’: maratona di 5 Km. non competitiva. Gadget, rinfresco e premiazione a fine gara (iscrizione 10 euro). Palatenda in località Bigauda (più info)

FRANCIA

MONACO

15.00. Per il ciclo Grande Stagione, ‘Mozart a Praga’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Václav Luks, Fatma Said, soprano e David Lefèvre, violino. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Josef Mysliveček. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)







Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate