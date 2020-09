Calcio, Prima Categoria A: nel girone ponentino arriva il Savona, confermati i due raggruppamenti da 9 squadre

Preso atto dell’iscrizione al Campionato di Terza Categoria della nuova Società A.S.D. Savona Calcio, vista la lettera trasmessa al Presidente Federale da parte del Sindaco e dell’Assessore allo Sport del Comune di Savona a sostegno della richiesta della Società di essere inserita nell’organico di un Campionato di categoria superiore, vista la delibera del Consiglio Direttivo del C.R.Liguria con la quale viene indicato il Campionato di Prima Categoria come categoria massima per l’inserimento, in sovrannumero e senza ledere diritti di terzi, della Società di cui trattasi, visto il riscontro della Federazione Italiana Giuoco Calcio alla richiesta precedentemente richiamata, visto l’esito dell’istanza formulata alla Lega Nazionale Dilettanti in relazione all’organizzazione del Girone “A” del predetto Campionato, si comunica, a seguire, l’organico del Girone “A” del Campionato di Prima Categoria: