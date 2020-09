Sanremo: ultimi giorni per iscriversi al corso base di fotografia della Asd Insieme

La Asd Insieme, in collaborazione con Evoluzione Fotografica, ha organizzato il nuovo corso di avvicinamento alla fotografia digitale. Un ciclo di lezioni dedicate ai neofiti della fotografia, a chi desidera imparare le principali funzioni manuali della fotocamera, ai fotoamatori che vogliono affinare la tecnica, perfezionare la composizione, sviluppare la creatività e assimilare il linguaggio fotografico.



Il corso, in partenza venerdì e condotto da Massimo Vota, è rivolto ai neofiti, a chi voglia imparare le impostazioni manuali della fotocamera, ai fotoamatori che desiderino evolvere la propria tecnica, composizione e creatività. Il corso base è composto da sei lezioni: cinque di teoria (venerdì) più una di pratica in esterno (domenica mattina o pomeriggio). Si potrà scegliere l’edizione pomeridiana (dalle 17 alle 19.30), oppure quella serale (dalle 20 alle 22.30).

Il corso è suddiviso in tre aree tematiche: testa-tecnica: migliorare la padronanza della fotocamera; occhio-composizione: trasformare le emozioni visive in fotografie; cuore-creatività: sviluppare l’estro fotografico.

Le lezioni di teoria:

1. Il significato della fotografia e il suo linguaggio (creatività)

2. Errori e rimedi per migliorare i propri scatti (composizione/tecnica)

3. Comandi della fotocamera (tecnica) e riferimenti al manuale d’istruzioni

4. Trasformare un’idea e un concetto in fotografia (creatività)

5. Tecnica fotografica base - tempi / diaframmi / ISO (tecnica)

Requisiti minimi: nessuno

Materiale didattico fornito: raccoglitore e supporto per le dispense del Corso, carta forata per gli appunti personali, materiale di cancelleria.

Attrezzatura necessaria: una fotocamera digitale (compatta, bridge, mirrorless, reflex) meglio se con regolazioni manuali; eventualmente uno smartphone.

Numero massimo di partecipanti: 14

Per prenotazioni o informazioni: Asd Insieme Sanremo, in via Volta 17. Telefono: 339 3351687 (anche SMS / Whatsapp)

www.asdinsieme.com

info@centroasdinsieme.it

www.evoluzionefotografica.it