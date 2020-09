CoolVid, il diffusore tascabile di prodotto igienizzante

Il nostro pensiero si è subito rivolto a come rendere più sicura e igienica la manipolazione di qualunque tipo di oggetti di uso quotidiano pure preservandone l’integrità. La scelta è stata di sviluppare un diffusore elettronico ad ultrasuoni in grado di generare un flusso di gocce microscopiche di sostanze igienizzanti che non bagnano e non macchiano le superfici testate. Ci siamo concentrati su oggetti comuni, che spesso passano di mano in mano, come telefoni, tablet, computer ma anche penne, agende, libri, maniglie, tastiere e comandi elettrici o meccanici di tutti i tipi.

La nostra attenzione si è poi spostata sui tipi di igienizzanti utilizzati e abbiamo optato per l’uso di sostanze naturali: il liquido è infatti una miscela di componenti con spiccate azioni antisettiche ed antibatteriche. Fra questi citiamo la Chlorexidina, nota per le sue proprietà antisettiche ed il Tea Tree oil, conosciuto anche come olio di melaleuca; è un olio davvero “essenziale” e versatile per le sue proprietà antibatteriche, antivirali, immunostimolanti e cicatrizzanti. La gamma si sta arricchendo anche di altre profumazioni come il limone e il muschio bianco per poter rilasciare un piacevole aroma che non presenta controindicazioni per il contatto con la pelle. L’apparecchio ha una batteria autonoma con ricarica USB e abbiamo scelto per il prodotto un look elegante, perchè CoolVid è un apparecchio destinato ad accompagnarci ovunque in ogni occasione.