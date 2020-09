Imperia: prosegue con successo e interesse la settimana di eventi all'Istituto Ruffini (Foto)

E’ iniziata con sprint e dinamismo la settimana di eventi dell’Istituto Ruffini di Imperia che, ieri, ha visto protagonisti alcuni tra gli sportivi di successo della nostra provincia.

Importante il contributo dei presenti: dall’arbitro Davide Massa, Federico Garibaldi, Elena Re e Elena Pioppo e Maurizio Gerini che hanno saputo intrattenere la platea e gli studenti con una tavola rotonda ricca di spunti. Riflessioni sul futuro percorso di studio da manager sportivo che sarà attivo dal prossimo anno sono venute dall’esperienza del dott. Paolo Danzè e il pomeriggio ci si è confrontati con le numerose possibilità che offre l’esabac-Techno per i nostri studenti e il nostro territorio.

Si continua oggi con la dott.ssa Roberta Viglione che parlerà di imprenditoria al femminile e sarà certamente di stimolo ed esempio per i ragazzi. Mattinata poi di contributi importanti dal mondo dell’imprenditoria digitale e delle nuove frontiere della tecnologia. Parteciperanno infatti il dottor Enrico Molinari, di Punto Impresa Digitale, ma anche docente come ‘digital philosopher’ all’Accademia di Belle Arti di Sanremo e il CEO di Open Search Network, che farà un intervento da Londra.

La giornata vedrà poi protagonisti gli studenti impegnati in una maratona hackathon che, per 3 giornate li vedrà lavorare sul tema ‘Future Imperia Days 2020’ una sfida per pensare la nostra città e il nostro territorio fra circa 20 anni. Trenta studenti dei diversi corsi, suddivisi in 4 team misti, impegnati in una maratona di pensiero che vedrà venerdì mattina la premiazione dell’idea che sia al contempo attuabile e stimolante.