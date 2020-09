Il nuovo corso della Confartigianato per diventare sommelier: le lezioni saranno on line o in presenza

La Confartigianato della provincia di Imperia, in collaborazione con Decantico, il portale numero uno di Wine-Learning in Italia, ha organizzato un corso per acquisire la qualifica professionale di Sommelier. I partecipanti potranno scegliere a proprio piacere se seguire il corso in versione on line oppure quello in presenza in aula (dove sarà sempre garantita l’applicazione delle misure di sicurezza anti Covid).

Per il corso on line non sarà necessario scaricare alcuna applicazione e si avranno a disposizione le varie lezioni senza limiti di tempo. L’opzione in aula prevede un percorso formativo di tre livelli, articolati in lezioni serali presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo.

Per iscrizioni e maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail agli indirizzi rizzi@confartigianatoimperia.it o ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it, oppure telefonando ai numeri 0184/524520-24.