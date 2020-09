‘Girl Digital Power’, al via attività di coding gratuite della Cooperativa Sociale Eureka

La Cooperativa Sociale Eureka, anche Startup Innovativa Sociale, con sede operativa ad Imperia, ha partecipato alla call di 'Meet and Code 2020' ed è stato approvato il progetto Girl Digital Power che permetterà di partecipare in maniera gratuita alle attività in programma.

"Meet and Code - si spiega nella nota - mette in comunicazione migliaia di persone: rappresentanti di organizzazioni Non Profit, studenti, insegnanti, genitori, dipendenti SAP, volontari e, naturalmente, bambini e ragazzi. Tutti gli eventi hanno come filo conduttore il coding, ma ognuno di essi ha qualcosa di unico e si approccia alle digital skills in modo diverso. Meet and Code è un'iniziativa di dimensioni europee. Scopri l'impatto che ha già generato su https://meet-and-code.org/it/it

Per il 2020 il programma Meet and Code prevede solo attività online e per questo gli educatori della Cooperativa Eureka hanno utilizzato i programmi gratuiti online Scratch (https://scratch.mit.edu/) e Open Roberta (https://lab.open-roberta.org).

Le bambine e ragazze della provincia di Savona e Imperia avranno a disposizione diverse sessioni con un massimo di 10 partecipanti l’una, per apprendere nuove nozioni e divertirsi insieme facendo coding. Perché le materie STEM non sono un’attività solo per maschi!

I contenuti delle attività saranno oggetto di un brainstorming iniziale in cui ogni utente potrà portare la sua idea. Si potrà scegliere tra:

- raccontare una storia

- creare un test per le amiche

- creare un piccolo video gioco

- creare un disegno o un percorso, con suoni, immagini, video

Verranno effettuate 5 sessioni online gratuite: 2 per la fascia 8-11 anni (entrambe beginner con Scratch) e 3 per la fascia 12-14 anni (2 beginner con Scratch ed 1 medium con OpenRoberta). Ad ogni sessione potranno partecipare 10 utenti diversi per un totale di 40 utenti, mentre per la 3a sessione 12-14 anni (medium) potranno partecipare utenti che hanno già effettuato una delle sessioni precedenti beginner. Ecco il programma:

- Sabato 17 ottobre ore 15-17 gruppo 8-11 anni (Scratch),

ore 17-19 gruppo 12-14 anni (Scratch)

- Sabato 24 ottobre ore 17-19 gruppo 12-14 anni (Scratch)

- Venerdì 30 ottobre ore 15-17 gruppo 8-11 anni (Scratch)

ore 17-19 gruppo 12-14 anni (Open Roberta)

Per informazioni e prenotazioni scrivete a prenotazioni@eurekasocial.it indicando il progetto GirlDigitalPower il giorno, l’età del partecipante ed un cellulare, verrete ricontattati per confermare la prenotazione. Le attività avverranno online e nella mail di conferma verrà inviato il link per la connessione all’evento. I partecipanti dovranno collegarsi ai programmi online gratuiti indicati per effettuare le attività.

Per news ed aggiornamenti sulle attività seguiteci su www.eurekasocial.it e su www.facebook.com/eurekaimperia

Il progetto parteciperà al concorso europeo Meet and Code Award nella categoria 'Girls do it!'. Si ringrazia per il contributo di Meet and Code SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Europe e TechSoup Italia. #meetandcode #SAP4Good #codeEU".