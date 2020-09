Pallavolo: la Fipav ha preparato un 'protocollo', riprendono i corsi alla 'Mazzucchelli' di Sanremo

Il periodo del Lockdown dovuto al Covid-19 è stato senza dubbio, per tutti quanti, molto difficile. Lo sport così come l’economia in generale, ha ricevuto un brusco stop e si è dovuto far fronte a numerose problematiche dovute al Coronavirus.

Per mesi e mesi non si è potuto far nulla, se non quello di aspettare che tutto tornasse alla normalità ed ecco che, finalmente, questa normalità “parziale” è arrivata attraverso un protocollo FIPAV che durerà fino al 7 di Ottobre. Le società sportive, seppur con qualche problema, hanno incominciato a riaprire, dando così la possibilità ai propri tesserati di riiniziare ad allenarsi rispettando le norme di sicurezza e la scuola di pallavolo Mazzucchelli non fa eccezione.

Nella società matuziana hanno infatti ripreso ad allenarsi tutte le varie squadre, con i loro giocatori e rispettivi allenatori. I ragazzi e le ragazze dei vari team ‘Mazzu’, nei loro allenamenti, stanno dimostrando un lodevole impegno e dedizione, ancora di più del periodo pre Lockdown, dimostrando grande voglia ed entusiasmo, per essere tornati a calcare il campo da gioco. Ecco le varie compaggini e relative categorie che hanno ripreso ad allenarsi a pieno regime e i loro relativi coach.

Settore Maschile:

- Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu - U17/M e 1° divisione con Fabrizio Cane

- Under M - U14/M, U13/M con Angelo Deltoro e Gaia Gandolfi

Settore Femminile:

- Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu - U14/F e 3° divisione con Marco Biglieri

- Conad City U14/F CSI

- Green e Teenager - campionati CSI con Riccardo Deltoro, Giorgio Lanteri e Gianluca Suppa

- 101 Caffè Mazzu - U13/F FIPAV e CSI con Licia Reggiani e Mara Tokic

- Mazzucard e Conad City - U12/F FIPAV e CSI con Valter de Alessandri

- Volley S3 - White e Green con Federica Sibilla e Ilaria Cavicchia

- Red e U11 con Daniela Bordoli e Rebecca Borea

- Baby Volley (scuola materna) in partenza ad Ottobre con Manuela Isoardi