Diano Marina: tre giorni di 'Open day' per vedere la 'Casa di Primo e Lilli' donata all'Anffas

Sabato e domenica prossimi e sabato 10 ottobre si svolge l’Open Day della ‘Casa di Primo e di Lilli - Dopo di Noi’ per persone con disabilità, realizzata da Anffas Imperia in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario 3 Imperiese e l’Asl 1 Imperiese.

L’alloggio è stato donato all’associazione da Primo Bonifazio e si trova a Diano Marina in via della Bea 1. Denominata ‘Casa di Primo e di Lilli’ in onore del donatore e della moglie, la casa è stata recentemente ristrutturata grazie al contributo della Regione Liguria e permetterà alle persone con disabilità di vivere in un contesto familiare maggiormente indipendente e personalizzato. La casa può ospitare fino a quattro persone con disabilità e un ulteriore posto è a disposizione per soggiorni temporanei e per fare esperienza di autonomia.

L’Anffas di Imperia offre al territorio una risposta innovativa che permetterà un aiuto concreto alle famiglie di persone con disabilità grazie alle nuove opportunità che offre la legge 112/2016 sul Dopo di Noi. Nel corso dell’Open Day sarà possibile avere tutte le informazioni utili per la partecipazione al progetto e visitare l’abitazione. È necessaria la prenotazione della visita, che avverrà in piccoli gruppi, ai numeri 329.4607477 o 0183.667052.

Venerdì 9 ottobre alle 10 è previsto anche un incontro con gli operatori del DSS 3 Imperiese.