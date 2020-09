Sanremo: sabato prossimo cucina d’autore firmata Elior al Casinò di Sanremo con le 'Cene a Tema'

Il calendario eventi autunnali del Casinò di Sanremo, che presenta i due esclusivi concerti con Fiordaliso il 31 ottobre e con Marco Masini il 6 dicembre, coniuga musica ed Alta Cucina al Roof Garden.

Momenti di convivialità d’Autore, creati con la partnership di Elior, che firma la ristorazione della Casa da Gioco. Tre serate dove la creatività culinaria si coniuga con le tipicità dei territori riuscendo a declinare accostamenti originali esaltati dalla presenza delle bollicine. Queste espressioni di Alta Cucina sono diventati tre diversi gala enogastronomici.

Sabato prossimo viene proposta la 'Serata Bollicine' in collaborazione con Pommery, sabato 17 ottobre la cena verrà dedicata alle tipicità della Toscana e sabato 14 novembre la cena sarà riservata ai piatti della cultura piemontese. Per partecipare alle Cene a Tema è necessario prenotare.(0184 595266). Il costo è fissato in € 80 (ottanta euro) a persona vini inclusi.

Sotto il menù appositamente ideato per i clienti del Roof Garden che il 3 ottobre parteciperanno alla Serata Bollicine con champagne Pommery.

Antipasto

Timballo di riso Venere e crudité di tonno pinna gialla con ostrica marinata allo champagne ed insalatina di campo

Primo Risotto Vialone nano sfumato allo champagne mantecato con Castelmagno Dop

Secondo Trancio di storione cotto a bassa temperatura con riduzione di champagne su asparagi saltati al burro chiarificato e maggiorana

Dessert

Delizia di nocciole e cacao