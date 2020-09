Moncalieri: “La Famija Moncalereisa” venerdì scorso ha ospitato la premiazione della XXIII° edizione di Libri da Gustare 2020

Un pubblico numeroso ha gremito la sala della Famija Moncalereisa in via Alfieri 40 a Moncalieri in ogni ordine di posto, rispettando il distanziamento e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. All’incontro hanno partecipato lo scrittore e attore Bruno Gambarotta, i rappresentanti dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, Roberto Pisani e Claudio Porchia e gli autori Edoardo Toia e Tiziano Gaia insieme con il presidente della “La Famija Moncalereisa”, Domenico Giacotto.

Prima della premiazione sono stati presentati i libri selezionati per ricevere il prestigioso riconoscimento di Libro da Gustare 2020:

“Qui starete benissimo: ricette e storie delle Confraternite enogastronomiche italiane” a cura di Edoardo Toia (Nomos) e “Stappato. Un astemio alla corte di re Carlo” di Tiziano Gaia (Baldini e Castoldi).

Il pubblico ha partecipato attivamente all’incontro con domande e interventi sui temi trattati dai libri, il mondo misterioso e affascinante delle Confraternite e il «dietro le quinte» della critica enologica.

Al termine una degustazione dei “Gianduiotti” della cioccolateria Ziccat di Torino abbinati ad una vivace malvasia delle vicine colline di Castelnuovo don Bosco.