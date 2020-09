L'attore sanremese Gioachino Logico conquista anche Cengio con uno spettacolo dedicato a Dante Alighieri

Prosegue con grande successo il tour dell’attore sanremese Gioacchino Logico: “Dante sanza leggio”, lo spettacolo dedicato a Dante Alighieri ha riscosso un grande successo anche a Cengio (Sv) in occasione della festa del Moco della Valle Bormida.

La 'festa', che si è svolta a Rocchetta di Cengio, conosciuto come il Borgo della Zucca, e che è finalizzata a valorizzare i prodotti del territorio, ha ospitato nel pomeriggio lo spettacolo teatrale con l’attore Gioacchino Logico, che ha dato ancora una volta una prova della sua formidabile memoria declamando i versi della Divina Commedia senza l’aiuto di alcun leggio.

L’attore è stato introdotto dal giornalista Claudio Porchia, che ha presentato il canto dell’inferno XXXIII°, che ha come protagonista il conte Ugolino e termina con l’invettiva contro i Genova. Proprio l’invettiva contro i Genovesi di Dante insieme al personaggio di Farinata degli Uberti sono stati lo spunto per la realizzazione di una delicata e gustosa farinata, denominata per l’occasione “Farinata del Paradiso”.

Una preparazione speciale dedicata al sommo poeta e realizzata con farina di Moco macina a pietra dal Molino Moretti, preparata e cotta nel forno dai maestri fornai. Un pomeriggio, divertente con un omaggio ad un’opera scritta 700 anni fa, ma che è ancora attuale e che parla alla mente e al cuore. Lo spettacolo, “Dante sanza leggio” di Gioachino Logico e Claudio Porchia è stato pensato e preparato in occasione del 700 anniversario della morte del padre della lingua italiana, che si festeggerà il prossimo anno.