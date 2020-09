Grave incidente stradale, questa mattina in via Santa Caterina a Diano Marina. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Municipale locale, un ciclista di 83 anni si è scontrato con un’auto per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, l’ambulanza della locale Croce Rossa e la Municipale. E’ stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso ‘Grifo’, che trasporterà l’uomo al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure.