Scomparsa di Agnese Vignai ex Sindaco di Ranzo: i ringraziamenti del marito Giancarlo Cacciò

A dieci giorni dalla scomparsa di Agnese Vinai, già Sindaco di Ranzo dal 2004 al 2014, il marito Giancarlo Cacciò ringrazia le moltissime persone che gli hanno mostrato la loro vicinanza.

"Sono commosso - dice Giancarlo - per la dimostrazione di affetto che in questi giorni, ed in particolare in occasione del funerale e del settimo, ho percepito nei miei confronti e di quelli di Agnese".