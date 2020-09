Limiti di velocità sull'Aurelia Bis: un lettore "Con quale criterio aumentano quando la strada è più pericolosa?"

Un nostro lettore di Sanremo, Renzo Tacchini, ci ha scritto per fare alcune riflessioni sui criteri dei limiti di velocità sull'Aurelia Bis:

“Da Taggia, verso ponente, fino alla prima uscita il limite è di 50 Km all’ora: due corsie per ogni senso marcia, con spazi per eventuali soste di emergenza su quasi tutto il tracciato. Nel tratto successivo, fino all'uscita di San Martino, il limite sale a 70 Km: due corsie per ogni senso di marcia, senza possibilità di fermata. Successivamente, il limite sale a 80: una sola corsia per ogni senso di marcia, ma nella stessa galleria. Con che criterio viene autorizzato l'aumento di velocità man mano che la strada si stringe e diventa più pericolosa?”