Limiti di velocità sull'Aurelia Bis tra Sanremo e Arma: intervento del nostro lettore Gianni Calvi

Un nostro lettore, Gianni Calvi, ci ha scritto in relazione alle molte mail relative al limite di velocità a 70km/h sull'Aurelia bis:

“Il più gettonato è stato quello di ‘fare cassa’ e, quindi, mi sento in dovere di intervenire. L'articolo 142 del Codice della Strada prevede la velocità massima nei centri abitati di 50km/h con possibilità di elevarla a 70 in casi particolari, quale appunto la ‘Bis’. In casi ancor più speciali si può elevarla a 90, ma dopo aver ascoltato il parere del Ministero di riferimento. Essendo variati i confini del centro abitato di Sanremo per la zona di Valle Armea, ecco che l'Autofiori gestore della tratta in oggetto, ha prontamente adeguato la velocità ottemperando pedissequamente alla norma. Le tratte la cui velocità massima non è stata adeguata non sono sotto la gestione Autofiori ma di Anas e dovranno essere anch'esse riviste”.