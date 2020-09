Bordighera: progetto per i marciapiedi di via Aldo Moro, il pensiero della nostra lettrice Sara

Una nostra lettrice di Bordighera, Sara Zuccarello, ci ha scritto per esprimere il suo dissenso all’idea di abbattimento dei pini in via Aldo Moro:

“Il verde ovunque deve essere protetto, in ogni via, stradina, viale, piazza o giardino. Gli alberi migliorano la temperatura del circondario, producono ossigeno per tutti, rallentano il cambiamento climatico, si mangiano la nostra anidride carbonica. Possibile che sia così difficile da capire? Quale città vogliamo lasciare ai nostri ragazzi? Piantare alberi, non abbatterli, dovrebbe essere il nostro principale pensiero,proprio perchè ci permettono di vivere, di respirare”.