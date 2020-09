Bordighera: tutto esaurito per la ‘Giornata di Educazione alla Prevenzione Senologica’ del 10 ottobre

“Ringrazio tutte le donne che hanno aderito prenotandosi alla nostra ‘Giornata di Educazione alla Prevenzione Senologica’ patrocinata dall'Asl 1 Imperiese del prossimo sabato 10 ottobre”

Interviene così la Presidente dell'associazione di Volontariato Oncologico ‘NonSiamoSoli’ di Sanremo, Tiziana Guatta. La giornata si svolgerà allo studio Oggero di Bordighera e, vista la grande adesione, i posti si sono esauriti in breve tempo.

“Terremo sicuramente in considerazione le donne che purtroppo sono rimaste escluse da questa edizione – ha terminato - per una prossima giornata che metteremo presto in programma”.