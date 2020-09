Elezioni Regionali: Simone Baggioli "Alla nostra provincia un Assessorato per Forza Italia"

“La provincia di Imperia deve ottenere l’Assessore in quota a Forza Italia”. Lo ha detto a chiare lettere Simone Baggioli, Commissario Provinciale di Forza Italia, a una settimana dalle elezioni regionali, dopo le quali si attendono le decisioni del Presidente Giovanni Toti sulla futura giunta.

“La ‘squadra imperiese’ di Forza Italia – ha detto Baggioli - ha fatto un grande lavoro raggiungendo quasi l’8 per cento del consenso e doppiando i risultati delle altre province liguri. A Imperia abbiamo superato il 10%, a Sanremo l’8% e a Ventimiglia il 9”.

La lista degli 'azzurri' nell'imperiese non ha prodotto nessun eletto in Consiglio ma non è escluso che possa essere scelto per il governo della Regione un esponente di Forza Italia.

“Va riconosciuto quindi il grande lavoro svolto da un gruppo di moderati – termina Baggioli - che hanno dimostrato vicinanza e interessamento ad un nuovo progetto, un 2.0 fatto di novità, inclusione e spirito di squadra”.