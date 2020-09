Sanremo: a Pian di Poma container vandalizzato e preda dei clochard, situazione di degrado (Foto)

Siamo ancora una volta costretti a segnalare una grave situazione di degrado a Sanremo, tra l’altro a pochi passi dalla tanto decantata pista ciclabile, dietro i campi di calcio di Pian di Poma e vicino anche alla bellissima pista di atletica leggera.

Le foto sono eloquenti e riguardano un container parzialmente distrutto dove, all’interno, sono chiare le tracce di una presenza di clochard o altre persone che cercano rifugio nella notte. Finestre distrutte, mobili e un freezer abbandonati così come una cassaforte. Materassi, bottiglie di liquori e immondizia di vario genere in una situazione di degrado pessima per un luogo che dovrebbe essere di sport e svago.

Purtroppo non è la prima volta che accade visto che, a parte la zona sportiva, quello di Villa Helios è un luogo spesso preso di mira da chi cerca un giaciglio per la notte. Sarebbe opportuno un intervento da parte del comune per sistemare l’area e, soprattutto, rimuovere il container visto che è abbandonato.