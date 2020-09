Bordighera: si capotta con l'auto sulla 'Romana', 23enne lievemente ferito portato in ospedale (Foto)

Si capotta con l’auto sulla via Romana ma, fortunatamente, non riporta gravi ferite. E’ accaduto questa mattina presto, poco dopo le 6 a Bordighera.

Un giovane di 23 anni residente a Camporosso, al volante della propria auto, ne ha perso il controllo terminando su un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, il personale medico del 118 con Alfa 3, la Croce Rossa di Bordighera e i Carabinieri.

Il giovane è stata estratta dal mezzo e, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. E’ stato portato in ospedale al Saint Charles solo per un controllo. Il mezzo ha ovviamente subito gravi danni. Secondo i primi riscontri, sembra il 23enne abbia impattato contro un'auto parcheggiata e si è poi 'girato', finendo su un fianco.