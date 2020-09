Sanremo: sosta al bar Vicenza per il pranzo per i campioni di ciclismo Peter Sagan ed Elia Viviani (Foto)

Non è mai riuscito a vincere la Milano-Sanremo, nonostante ci abbiamo provato ben 10 volte, ma probabilmente ama la città dei fiori perché oggi, nel corso di un allenamento con l’amico e collega Elia Viviani, si è fermato per un veloce pranzo al bar Vicenza, locale di via Roma che si trova poche centinaia di metri dopo lo storico luogo d’arrivo della classicissima.

Peter Sagan, corridore slovacco di 30 anni soprannominato Tourminator e Hulk, è professionista dal 2009 e si è aggiudicato ben tre titoli mondiali in linea nel 2015, 2016 e 2017.

Elia Viviani ha 31 anni, ha vinto cinque tappe del Giro d'Italia, dove nel 2018 si è anche aggiudicato la maglia ciclamino della classifica a punti. Ha vinto anche tre tappe della Vuelta di Spagna e una al Tour de France. E’ stato campione italiano in linea 2018 ed europeo in linea nel 2019. Medaglia d’oro anche nell'omnium ai giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, su pista.

(Peter Sagan ed Elia Viviani, nella foto con Andrea Baldizzone)