Limiti di velocità sull'Aurelia Bis: un lettore "Ok ai 70 tra San Martino e Arma ma gli 80 nel doppio senso?"

Un nostro lettore, Giancarlo Giordano, ci ha scritto in merito ai limiti di velocità dell’Aurelia Bis:

“Premetto che i 70 km orari da San Martino ad Arma e ritorno, doppia corsia con un senso unico di marcia, mi trovano totalmente d’accordo. Quello che invece non riesco a comprendere e di conseguenza a digerire sono gli 80 km orari tra San Martino e Ospedale galleria purtroppo ben nota per l’alto tributo di sangue versato e di vittime negli anni. La pericolosità del doppio senso di marcia e una sola corsia dovrebbero essere limitati sicuramente al pari se non di più che il resto della tratta. Non mi esprimo per il tratto successivo a quello tra l’ospedale e il Borgo dato che non l’ho percorso recentemente e di cui non sono aggiornato sui limiti di velocità. Nella speranza che tale macroscopica svista venga nel più breve tempo possibile corretta, la ringrazio per l’eventuale spazio che dedicherà al riguardo”.