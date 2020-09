Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 26 e domenica 27 settembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 26 SETTEMBRE

SANREMO



9.30-13.30. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, apertura straordinaria, ad ingresso gratuito, del museo civico nella nuova sede di Palazzo Nota in piazza Nota 2



10.30-17.00. In occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2020, visite guidate al cantiere di restauro al cantiere di Forte Santa Tecla con possibilità di visitare gli spazi già recuperati e le terrazze in piccoli gruppi, accompagnati dal Direttore del Forte e da uno dei progettisti dell’intervento di restauro. Ingresso gratuito (10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00). Prenotazioni QUI



15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

17.00-19.30. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce



20.30. Semifinali dell’11ª edizione del concorso ‘SanremoJunior’ con la partecipazione di 60 piccoli cantanti. Teatro dell’Opera del Casinò Municipale (più info)

IMPERIA



9.00-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2020 ‘Imparare per la Vita’: percorso tra gli spazi della sala studio e quelli nascosti e segreti dei fondi archivistici (visite cadenzate ogni ora e con un massimo di cinque persone alla volta). Archivio di Stato, Viale Matteotti 105, prenotazione obbligatoria QUI



21.00. Per la ‘Settimana Tedesca’, premio incontri ‘Begegnungen’ dell’ICIT + Concerto del Quartetto Novecento’. Villa Grock



21.30. Concerto della Tribute Band dei Pink Floyd ‘Shine’. Evento a cura del circolo Borgo Fondura. Campo PP Giuseppini, Piazza Marello (ingrasso 10 euro con consumazione)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



10.00-18.00. Visite guidate al Museo dei Balzi Rossi in occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2020 (ogni ora). Ingresso con biglietto del museo 4 euro, 2 euro ridotto 18-25 anni, gratuito minori 18 anni, info 0184 38113



14.30 & 16.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio l’Area archeologica di Nervia propone visite guidate con la possibilità straordinaria di visitare la domus del Cavalcavia. Ingresso con biglietto del museo (3euro , 2 euro ridotto 18-25 anni, gratuito minori 18 anni). Area archeologica di Nervia, info 0184 252320



15.30. Visite guidate e attività didattiche in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (ingresso ridotto 2 euro). MAR-Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’



BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)



16.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata in Villa Mariani (ingresso 5 euro a persona). Villa Mariani nel centro storico, info 0184 265556



OSPEDALETTI



9.00. Escursione gratuita da Ospedaletti al Monte Nero accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo in Piazza Europa, info e prenotazioni 338 1375423 (più info)



21.00 & 22.00. Per l’International Observe the Moon Night, osservazione della Luna organizzata dall’Associazione Stellaria con telescopi e binocoli messi a disposizione del pubblico nel Piazzale sul Mare, nei pressi dell'ex stazione (due turni: h 21/22 & 22/23), info e prenotazioni 348 5520554

TAGGIA ARMA



17.30 & 18.30. Presentazione dei corsi della Scuola propedeutica al teatro ‘Officina’: per bambini e ragazzi alle 17.30 e per adulti alle 18.30. Sede del Teatro del Banchéro, Palazzo Soleri, Via Soleri 12, info 0184 461063



15.30. Nell’ambito delle ‘Giornate europee del patrimonio’, ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

16.00-21.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, 26 e il 27 settembre), apertura straordinaria dell'Enoturismo ‘Terre del Moscatello’ (ex Germinal, centro storico di Taggia, di fronte alla Chiesa della Madonna Miracolosa) per degustazioni, aperitivi, vendita diretta, info 0184 054200



DIANO MARINA



20.30. Convegno dell’associazione ‘Teilhard de Chardin’, gruppo locale di Diano Marina, sul tema ‘Alla ricerca del senso smarrito – la prospettiva sociale, le evidenze scientifiche’ con relatori l Teologa Antonietta Potente e l’Astrofisico Marco Castellani.Opere Parrocchiali in Via Lombardi e Rossignoli 37, partecipazione libera

ENTROTERRA

BORGOMARO



15.00. ‘Impressioni di settembre sulle dorsali della valle Impero’: escursione di circa 3ore e mezza fino al Monte chiamato anticamente ‘Gaudiabella’ accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone di Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo a San Bernardo di Conio, info e iscrizioni 391 1042608



LUCINASCO



18.00. ‘DiWine… vino, poesia e racconti’: serata con suggestioni narrative, menù abbinato e degustazione guidata. Trattoria La Locandiera, prenotazione obbligatoria 346 3748586 (più info)



MENDATICA, RANZO, REZZO



15.00-18.00. ‘Per le Giornate Europee del Patrimonio’, ‘I Lapicidi da Cenova: tracce di bellezza scolpita in Valle Arroscia’: visita alla scoperta della Parrocchiale dei SS. Nazario e Celso e della Chiesa di S. Margherita di Mendatica, della Chiesa di San Pantaleo a Ranzo e del Borgo di Cenova con il Museo della Pietra a Rezzo. Info 0183/328713 (Mendatica), 0183/318085-366 8159682 (Ranzo), 0183/34015 (Rezzo)



OLIVETTA SAN MICHELE



15.00. Presentazione libro-guida ‘In treno e a piedi alla scoperta della Val Roia’ di Danila Allaria e Ivano Ferrando con prefazione della Associazione Giuseppe Biancheri e dell'Istituto di Studi Liguri , a cura di Alzani Editore. Palazzo comunale, ingresso libero



FRANCIA

MANDELIEU-LA-NAPOULE



9.00-19.00. ‘Salone del Benessere’: 190 espositori + animazione + conferenze (ingresso 3 euro). Centre Expo Congrès, fino al 27 settembre (più info)

MONACO



20.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Krystian Zimerman, pianoforte. In programma: Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)





DOMENICA 27 SETTEMBRE

SANREMO



9.30. Semifinali dell’11ª edizione del concorso ‘SanremoJunior’ con la partecipazione di 60 piccoli cantanti. Teatro dell’Opera del Casinò Municipale (più info)



10.00. ‘Il Microbiota al centro della Vita’: convegno rivolto a medici, ricercatori e professionisti del settore con la partecipazione del direttore del Centro Studi Alfred Nobel ‘s friends il dott. Gianfranco Trapani, il dott. Luciano Lozio, padre fondatore della scienza probiotica, il neuropsichiatra dott. Piergiorgio Miottello ed il dott.Paolo Baron, medico chirurgo e psicoterapeuta. Villa Nobel



10.30. Per il 25esimo di ordinazione episcopale del Vescovo Emerito, mons. Alberto Maria Careggio, Celebrazione Eucaristica nel santuario della Costa a Sanremo (più info)



15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.00. Presentazione ufficiale dei dischi di due cantautori liguri: Geddo in ‘Fratelli’ ed Eugenio Ripepi in ‘Roma non si rade’. Sede del Club Tenco in piazza Cesare Battisti, ingresso libero nel pieno rispetto delle attuali norme anti-Covid

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione del ‘Quel duo lì’(lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)



21.00. Finale Nazionale dell’11ª edizione del concorso ‘SanremoJunior’ con la partecipazione di 60 piccoli cantanti. Conducono Maurilio Giordana e Chiara Magliocchetti. Teatro dell’Opera del Casinò Municipale (più info)



IMPERIA



9.00-19.00. Fiera dell'Angelo: bancarelle in Via Angiolo Silvio Novaro



9.00-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2020 ‘Imparare per la Vita’: percorso tra gli spazi della sala studio e quelli nascosti e segreti dei fondi archivistici (visite cadenzate ogni ora e con un massimo di cinque persone alla volta). Archivio di Stato, Viale Matteotti 105, prenotazione obbligatoria QUI



17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633



21.00. Per la ‘Settimana Tedesca’, rappresentazione dl musical ‘Der Tanz der Vampire’ dell’A.A.C. Compagnia T&M Live. Banchina Aicardi



VENTIMIGLIA



10.00. Visite guidate e attività didattiche in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (ingresso ridotto 2 euro). MAR-Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’



10.00-18.00. Visite guidate in occasione della Giornate Europee del Patrimonio al Museo del Balzi Rossi 2020 (ogni ora). Ingresso con biglietto del museo 4 euro, 2 euro ridotto 18-25 anni, gratuito minori 18 anni, info 0184 38113



11.15 & 12.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio l’Area archeologica di Nervia propone visite guidate con la possibilità straordinaria di visitare la domus del Cavalcavia. Ingresso con biglietto del museo (3euro , 2 euro ridotto 18-25 anni, gratuito minori 18 anni). Area archeologica di Nervia, info 0184 252320



BORDIGHERA



15.00-21.00. 1° Memorial in ricordo di ‘Mimmo Cammareri’: torneo di calcio a 5 con ricavato destinato all’acquisto di un defibrillatore per la Città di Bordighera. Campo da calcio delle Due Strade (più info)



16.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata in Villa Mariani (ingresso 5 euro a persona). Villa Mariani nel centro storico, info 0184 265556

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

TAGGIA ARMA



10.00. Per le ‘Giornate europee del patrimonio’, 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335



11.00-16.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, 26 e il 27 settembre), apertura straordinaria dell'Enoturismo ‘Terre del Moscatello’ (ex Germinal, centro storico di Taggia, di fronte alla Chiesa della Madonna Miracolosa) per degustazioni, aperitivi, vendita diretta, info 0184 054200

DIANO MARINA

11.00-17.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2020)’, evento promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rievocazione storica: il Dianese al tempo degli antichi Liguri e dei Romani con racconti, didattiche, laboratori per rivivere la storia con altri occhi. Museo Civico a Palazzo del Parco, info 0183 497621

16.00 & 17.00. (ANNULLATO) 4ª edizione del World Folklore Festival: sfilata dei gruppi folkloristici per le vie del centro cittadino (h 16) + esibizione dei gruppi folkloristici sul palco di Villa Scarsella (h 17). Evento a cura dell'agenzia turistica Liguria Travel in collaborazione con The College of Tourism di Belgrado (Serbia)

ENTROTERRA

MENDATICA



9.00. Per la Giornata dei Sentieri Liguri - Ligurian Trails Day, escursione di circa 5 ore e mezza denominata ‘Wolftrek - Sulle tracce del lupo. L’anello del Monte Fronté’. Ritrovo a San Bernardo di Mendatica, partecipazione gratuita (più info)



PIGNA



9.00. Per la Giornata dei Sentieri Liguri, escursione ‘L’Anello del Monte Grai - Un percorso fra storia e natura’. Ritrovo a Colle Melosa (più info)



POMPEIANA

9.00. ‘Puliamo il Mondo’: iniziativa promossa dall'Associazione Praugrande, in collaborazione con il Circolo di Legambiente - Valle Argentina, con pulizia dei rifiuti nella zona di San Bernardo nei pressi dell'area pic-nic e di un tratto della strada che porta a Cipressa, all'interno del SIC di Pompeiana. Ritrovo nella piazza della chiesa



MENDATICA, RANZO, REZZO



10.00-18.00. ‘Per le Giornate Europee del Patrimonio’, ‘I Lapicidi da Cenova: tracce di bellezza scolpita in Valle Arroscia’: visita alla scoperta della Parrocchiale dei SS. Nazario e Celso e della Chiesa di S. Margherita di Mendatica, della Chiesa di San Pantaleo a Ranzo e del Borgo di Cenova con il Museo della Pietra a Rezzo. Info 0183/328713 (Mendatica), 0183/318085-366 8159682 (Ranzo), 0183/34015 (Rezzo)



FRANCIA

MANDELIEU-LA-NAPOULE



9.00-19.00. ‘Salone del Benessere’ (ultimo giorno): 190 espositori + animazione + conferenze (ingresso 3 euro). Centre Expo Congrès (più info)

MONACO



9.00. (EVENTO ANNULLATO) 25ª Giornata Europea del Patrimonio sul tema ‘Patrimonio e istruzione’ (per leggere tutti gli appuntamenti cliccare questo link)



17.00. 6° Ciclo Internazionale di Organo con Marc Giacone, organo Cavaillé-Coll, a cura dell'Associazione In Tempore Organi. Chapelle des Carmes (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Krystian Zimerman, pianoforte. In programma: Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



16.30. ‘Verone’: concerto dell'Ensemble baroque de Nice con musiche di Albinoni, Dall’Abaco. Eglise St François de Paule (più info)

