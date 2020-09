Taggia: le congratulazioni del gruppo consiliare 'Il passo giusto' per il risultato elettorale di Chiara Cerri

Il Consigliere comunale del gruppo consiliare ‘Il passo giusto’ Roberto Orengo si congratula con il vicesindaco Claudia Cerri per il risultato elettorale ottenuto.



"A nome mio e del gruppo consiliare 'Il passo giusto' esprimo le mie più sincere felicitazioni per il risultato elettorale ottenuto dal vice Sindaco Chiara Cerri alle ultime elezioni regionali.

Ci auguriamo inoltre che, qualora avesse la possibilità di entrare in consiglio regionale, possa essere un punto di riferimento amministrativo per la nostra città e di conseguenza un elemento importante per le risoluzione delle problematiche del nostro territorio.