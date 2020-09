Sanremo: regolamento Tari e aliquote Imu 2020, la prima commissione dà l’ok in attesa del consiglio comunale

La prima commissione presieduta da Marco Viale è stata chiamata a discutere come primo punto l’inserimento nel bilancio di previsione 2020 e nel piano triennale delle opere del progetto da 3 milioni di euro per gli interventi di protezione e ripascimento di alcuni tratti del lungomare. I lavori si sono resi necessari anche a seguito dei danni provocati dalla mareggiata di fine ottobre 2018. All’interno della stessa pratica sono stati inseriti anche alcuni lavori per la sistemazione di condotte fognarie di scarico a mare. La pratica ha una certa urgenza per evitare la perdita del contributo regionale.

In discussione anche la pratica che riguarda la Tari 2020 con il regolamento e l’approvazione delle tariffe che sono rimaste invariate rispetto al 2019. Il consulente del Comune di Sanremo ha anche ricordato le agevolazioni previste per la TARI, in particolare per gli esercizi commerciali che hanno subìto pesanti ripercussioni economiche per via del lockdown e delle conseguenze dell’emergenza Covid. L’agevolazione viene riconosciuta su tutto il tributo dovuto. Le utenze non incluse nell’elenco sono quelle escluse dal relativo Dpcm per non aver subìto un danno economico tale da prevedere una riduzione della Tari. La riduzione sarà del 20%, mentre per banche e studi professionali sarà del 10%. Il mancato gettito legato alle minori entrate dovute alle agevolazioni non ricadrà sulle utenze domestiche che pagheranno la tariffa piena. L'agevolazione provocherà al Comune un mancato introito di 678 mila euro che verrà 'spalmato' sul bilancio.

Discussi anche i due punti relativi all’Imu che saranno poi affrontati in consiglio comunale lunedì: l’approvazione delle aliquote 2020 e il regolamento dell’imposta.