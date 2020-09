Al via piano di valorizzazione del Patrimonio culturale MiBACT 2020, tutto il programma

Con il consueto appuntamento annuale delle Giornate Europee del Patrimonio (26-27 settembre), quest’anno dedicato al tema “Patrimonio ed educazione – imparare per la vita”, prende avvio il ricco programma di valorizzazione dei luoghi della cultura 2020, promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: aperture straordinarie diurne e serali, manifestazioni ed eventi mirati alla promozione e alla fruizione di realtà storiche eminenti, illustri e fragili, talora chiusi o inaccessibili, ma non per questo estranei al nostro vivere.

Il programma (QUI), che interesserà l’intera stagione autunnale, è articolato in modo da favorire la più ampia partecipazione del pubblico, aspetto tanto più importante nell’attuale congiuntura di emergenza epidemiologica, nella quale i luoghi della cultura si sono trovati obbligati a periodi di chiusura prolungati.

Numerose e interessanti le iniziative a Genova e in Liguria, grazie all’attività degli Istituti MiBACT competenti; da segnalare, in particolare: le aperture straordinarie con visite guidate della chiesa abbaziale di San Giuliano a Genova a cura del Segretariato regionale MiBACT per la Liguria; le molte proposte sull’intero territorio ligure promosse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Imperia e Savona; la “Domenica di carta” dell’11 ottobre, specificamente dedicata ad archivi e biblioteche, con aperture straordinarie ed eventi espositivi a cura degli Archivi di Stato di Genova, Imperia e Savona e della Biblioteca Universitaria di Genova; la “Notte dei Musei” che si terrà il 14 novembre; e altro ancora.

Informazioni e dettagli disponibili sui siti internet degli Istituti MiBACT