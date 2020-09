Al museo civico di Diano Marina le Giornate Europee del Patrimonio 2020: “Il Dianese al tempo degli antichi liguri e dei romani”

Sabato 26 e domenica 27 il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina aderisce alle “Giornate Europee del Patrimonio (GEP) / European Heritage Days” 2020, aventi quest’anno come tema “Imparare per la vita / Heritage and Education – Learning for Life”.

Sabato 26 settembre il Museo sarà visitabile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 al prezzo speciale di 2 euro con gratuità per tutti i giovani visitatori.

Domenica 27 settembre, in collaborazione con le Associazioni “APS Liguria Antica Lecste”, “Praefectura Fabrum” e “Touta Brivernos”, si ritornerà indietro nel tempo, fino all’epoca degli antichi Liguri e dei Romani. Dalle 11 alle 17 verrà organizzata nel parco antistante il Palazzo che ospita il Museo e la Biblioteca dianesi una rievocazione storica dove sarà possibile affrontare un viaggio a ritroso di oltre duemila anni per riscoprire la vita degli antichi Liguri e dei primi romani che arrivarono nella nostra regione.

Saranno allestite diverse aree didattiche in cui si illustreranno gli aspetti della cultura materiale delle antiche popolazioni che abitarono la nostra regione; verranno presentate le tecniche di tessitura e tintura, l’alimentazione e le bevande tipiche dell’areale ligure, la religione e i rituali religiosi, la panoplia del guerriero ligure, dal combattente al mercenario, e le figure dei “milites” e degli “ausiliari” romani. L’iniziativa è gratuita. E’ richiesto l’uso della mascherina.

Contestualmente alla rievocazione, durante la giornata, il Museo Civico del Lucus Bormani sarà aperto straordinariamente dalle 11 alle 17 e visitabile al prezzo ridotto di 2 euro.

Le iniziative sono organizzate come di consueto in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina, coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura dott. Ennio Pelazza e dalla Dirigente dott.ssa Cristina Cellone, e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni e/o prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani

Palazzo del Parco - Corso Garibaldi 60 - 18013 Diano Marina

Tel./fax 0183.497621 - www.palazzodelparco.it - museodiano@tiscali.it - www.iisl.it

