TIM, Luigi Gubitosi (AD) e l’accesso alla Rete per tutti

TIM, Luigi Gubitosi e l’attenzione alla digitalizzazione del Paese, che passa da un accesso alla Rete

Avere una buona connessione a Internet è ormai da tempo considerato un diritto di tutti: è così che banda larga, 5G, rete unica sono diventati termini ricorrenti in questi anni nelle agende di governo, anche dei governi italiani. I mesi appena passati, il lockdown e le misure di contenimento del contagio, in particolare, sono stati la dimostrazione pratica che il traffico dati continua ad aumentare ogni anno rispetto a quello precedente e potrebbe farlo ancora di più in un futuro prossimo caratterizzato dal ricorso massivo a telelavoro, didattica a distanza, servizi digitali per il cittadino. Per parafrasare le parole dell’amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi , insomma, la Rete Internet per come la conosciamo si avvia, seppur gradualmente, verso il suo limite naturale. Da qui la necessità per i governi di investire nell’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche del Paese e, più in generale, nella creazione di una cultura digitale diffusa. Come puntare su 5G, banda larga e rete unica aiutano però a raggiungere questi obiettivi?

TIM, la spinta di Luigi Gubitosi e l’Italia alla prova di 5G e rete unica: cosa c’è da sapere

Come precisato dallo stesso Luigi Gubitosi, la corsa al 5G è soprattutto il tentativo di allineare il nostro Paese alla norma europea: i dati sono più rassicuranti di quanto di possa immaginare, con l’Italia che è in realtà tra i primi quattro Paesi europei per adozione del 5G; tanto c’è ancora da fare, però, per vincere le ritrosie nei confronti di questa tecnologia e per zittire soprattutto fake news e falsi miti sul 5G, tanto più dannosi se si considera che l’Italia è anche il Paese con regole più stringenti sulla sicurezza delle connessioni e, più nel dettaglio, con limiti più bassi per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche. Superate le difficoltà, garantire a tutti delle connessioni veloci sarà vitale, come già si accennava, per un Paese che, dalla scuola alla pubblica amministrazione, si avvia a essere un Paese sempre più digitalizzato.

Il sì di TIM e Luigi Gubitosi e l’idea di una sola rete per il Paese

Le ragioni del sì a banda larga e rete unica che nasce dalla TIM guidata oggi da Luigi Gubitosi, che è un sì che viene tra l’altro anche da governo e istituzioni, non sono poi tanto diverse. Si tratta, infatti, sempre di ammodernare il Paese e partire nel farlo dall’investire ancora sulla digitalizzazione. Certo, in questo caso, entra in gioco anche – e, forse, soprattutto – la necessità di intervenire sulle infrastrutture del Paese: la rete Internet è, infatti, prima di ogni cosa una rete fisica (di cavi, eccetera) che attraversa il Paese e non si può più pensare che il fabbisogno da soddisfare sia uguale a quello di qualche anno fa. Lo stesso progetto di una rete unica italiana è, in realtà, un progetto datato e che risale almeno a fine anni Novanta: già allora si intuì, infatti, che affidare a una sola società la realizzazione dell’infrastruttura di rete potesse essere meno dispendioso sia quanto a investimenti iniziali e sia quanto a costi di manutenzione. Il plauso del governo Conte al progetto della TIM di Luigi Gubitosi si muove oggi dalle stesse premesse, ma non può che avere a che vedere anche con la consapevolezza che avere aree del Paese non raggiunte da fibra ottica e Internet veloce significa lasciare colpevolmente indietro quelle stesse aree.