Sanremese: dati delle analisi sierologiche "da verificare", rinviato l'esordio contro la Lavagnese

Attraverso un breve comunicato stampa, la Sanremese ha ufficializzato il rinvio della partita d'esordio in campionato contro la Lavagnese. Il motivo è riconducibile ai test sierologici obbligatori effettuati dalla squadra che, secondo la nota, meriterebbero un approfondimento.

"In seguito ai test sierologici - si legge nella nota - effettuati ieri mattina dai calciatori e dallo staff tecnico della Sanremese Calcio, come da protocollo richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono emersi alcuni valori che necessitano di un ulteriore approfondimento.

Pertanto, in base al protocollo della LND, la gara tra Sanremese e Lavagnese, in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 15 allo stadio Comunale di Sanremo, viene rinviata in via precauzionale a mercoledì 14 ottobre".