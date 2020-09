Sanremo: progetto per un restyling del sistema parcheggio, in arrivo anche display informativi nella città dei fiori

E’ previsto a tempi brevi un progetto di ristrutturazione totale del sistema parcheggio nella città di Sanremo. Il problema dei posti auto come in tutte le città, anche in quella dei fiori e di rilevante importanza, soprattutto nei momenti più importanti dell’anno, durante le festività e in estate.

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune matuziano sta lavorando da tempo al progetto che, presentato nei giorni scorsi a palazzo Bellevue, potrebbe davvero rivoluzionare il sistema che garantirebbe una informazione dettagliata in tutte le zone di parcheggio, oltre che l’implementazione di tutti i possibili sistemi di pagamento.

In pratica l’idea è quella di garantire display informativi per poter capire con precisione dove poter trovare posti auto nelle diverse zone della città. Chi cerca un parcheggio in una zona e questo non sia possibile perché pieno, sarà disponibile un pannello dove si potrà capire se e dove si potrà trovare un posto.

Inoltre è prevista l’installazione di nuovi sistemi di pagamento. Al momento, infatti, è possibile pagare con i parcometri, sia in contanti che con le varie app che lo consentono. Ma, ad esempio, non si può pagare con bancomat o carte di credito, in automatico al Palafiori. Con i nuovi apparati sarà possibile. Al momento non è dato sapere quanto il nuovo sistema di gestione dei parcheggi sarà pronto, ma i tempi dovrebbero essere brevi.