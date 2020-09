Sanremo: progetto da 3 milioni di euro per difesa della costa e ripascimento del litorale, via alla procedura per l’affidamento dei lavori

Nuovo passo avanti nel progetto da 3 milioni di euro per gli interventi di difesa e ripascimento del litorale che interessa la zona tra Pian di Poma e il Lido Foce. Il Comune di Sanremo ha avviato negli ultimi giorni la pratica per l’affidamento dei lavori finanziati per 2,5 milioni di euro dalla Regione e per il restanti 560 mila euro da Palazzo Bellevue. Un massiccio lavoro che permetterà al Comune di intervenire per la sistemazione della costa in una zona spesso vittima di danni provocati dal mare.

Gli uffici del Comune hanno quindi predisposto la documentazione necessaria per la pubblicazione del bando che vedrà poi la scelta dell’impresa che si aggiudicherà l’intervento tanto atteso da molti operatori turistici della zona.

Il progetto fonda le proprie radici nel 2011 quando la giunta approvò il progetto degli “Interventi di difesa e ripascimento del litorale compreso tra Pian di Poma e il Lido Foce nel Comune di Sanremo”. Poi, a fine 2018, la richiesta di fondi alla Regione per via dei danni provocati dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre e, infine, il 6 aprile scorso, l’approvazione della partecipazione regionale per 2,5 milioni di euro.