Ospedaletti vuole proteggere la costa con tre scogliere a ‘pennello’: 20 aziende si fanno avanti, sorteggiate le 15 che si contenderanno il progetto

Dopo l’affidamento della progettazione relativo al 12 giugno scorso, il Comune di Ospedaletti porta avanti la procedura per la costruzione di tre scogliere a protezione dalla costa. Un ambizioso intervento del valore di 2,4 milioni di euro.

Gli uffici del Municipio avevano pubblicato un’indagine di mercato per l’individuazione delle imprese eventualmente interessate a partecipare alla gara per l’assegnazione, indagine alla quale hanno risposto in 20. È servito un sorteggio per arrivare alle 15 previste dalla procedura iniziale e che ora si contenderanno l’affidamento dei lavori.

Il progetto prende le mosse dai danni patiti sulla costa a seguito degli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018. Da qui il Comune di Ospedaletti ha stabilito di dare il via alla procedura per la costruzione di tre scogliere a ‘pennello’ che possano proteggere la costa dalla furia delle onde. Nelle prossime settimane si procederà con l’assegnazione dei lavori e poi si potrà iniziare a programmare l’inizio dell’intervento.