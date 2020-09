Domenica prossima, dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Colombo a Sanremo, si svolgerà la ‘Giornata della Donazione Avis’. Vista la situazione di Covid-19, sarà una raccolta su appuntamento (chiamare il numero 3933678372) ma anche libera.

I donatori saranno accolti da personale medico e paramedico e i volontari di Avis Imperia saranno a disposizione per fare in modo che la donazione sia fatta in tutta sicurezza. Ovviamente bisognerà essere in buona salute e presentarsi muniti anche di mascherina.